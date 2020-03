Lugejakiri: „Talve“ on tehtud kiirustades, filmi võiks ekraniseerida niisugune tõsine ja põhjalik mees nagu Tanel Toom 

1992. aastal helistati kirjastusse O. Lutsu majamuuseumist, et on leitud „Talve. Pildikesed raugapõlvest“ A. Karu ümberkirjutus. Lutsu käsikirja tiitellehel oli selgitus „Oskar Lutsu käsikirja järele ärakirja teinud Arnold Feliks Karu uusaasta 1953. a.

Cris Taska, režissöör Ergo Kulla ja stsenarist Martin Algus kirjutasid stsenaariumi, kus oli sissetoodud Arno poeg Arnold, kes tuleb Austriast isa tallu, samuti kaupmees oma tütre Selmaga. On muudetud tegelaste nimed – Oskar – filmis Joosep Tootsi poeg on Raja talu perenaise, Teele õe Adeele poeg, kes õpib linnas ja on tagasihoidlik. Ta kurameerib Maiega kirja teel. Tootsi pojad on Juulius, kes peab isa juhatusel talu, poeg Paul käib Tartus koolis ning tütar Helmi kohalikus koolis. Selma on Tõnissoni vanem tütar, peres on veel noorem tütar Aino.

Raja lapsed on lisaks Oskarile Aili ja Jaan. Liidel on väga tubli mees Kaarel, kes on ametilt puusepp, kuid arendab edukalt karjakasvatust, karjamaade parandamist.

On muudetud sündmustikku, sisse on toodud poliitikat. Paaril korral näidatakse suisa mundris mehi, on 1942 aasta, saksa okupatsioon. Joosep Toots on küüditatud, Tõnissonid põgenenud, kelle tallu oli kolinud kaupmees Ülesoo põlenud – mida oli valus kuulata.

Arnole oli välja mõeldud poeg, aga oleks pidanud näitama Arno tagasitulekut isatallu. Arno oli õpetaja ning andis lastele raamatuid lugeda, enamus olid võõrkeelsed, kus oli huvitavaid pilte. Palju meenutab Arno kooliaega, kus õpetaja Lauri kinkis viiuli, mis on siiani alles ja Austriast kaasatoodud ja muidugi Teele. Kuidas ta ära ei tundnud, kes on õige? Pisut melanhoolne, kurb meenutus. Arno toob Saarele vurtsi, nagu tol ajal tehti, mis oli uus ja tähtis asi inimeste elus, see oli valgus võrreldav petrooleumlambiga. Pani uue katuse. Elu lõpul panustab Arno kodutalule.

Oskari kehastaja, oma osa filmis teeb ta hästi, särtsakalt, krutskeid täis nagu ta ise oli.

Mul oli küll huvitav lugeda, kuidas edukad talupidajad ehitavad kaasaegse sigala (Ülesoo), kus põrsad ei lõpe, panevad lehmad masinlüpsile (Raja), parandavad karjamaade taimekooslust, muudavad mätasmaa siledaks ja haljendavaks nagu oleks viljapõld (Raja). See on aastaid vältav töö. Kuidas toimub rehepeks rehepeksumasinaga ja kui vaevaline oli vilja käsitsi peksmine vastu laudist, et terad välja tuleksid. Olen maal kasvanud laps peale 1950. aastat.