Jüri Arrak abiellus oma muusaga 

„21. sajandi Arraku kohta, kes on tänaseks 83aastane, ei saa me kindlasti öelda, et tema elu on nüüdseks rahunemine ja seisatumine kusagil maailma imelisel äärel, kus tüünes harduses kõigele tagasi vaadata. Mõneti ehk küll, mis on loomulik, ent siiski mitte üksnes,“ kirjutab Piia Ausman Haus Galerii kodulehel. „Jüri Arrak elab oma elu ja loomingut ikka kire ja julgusega, olles täpselt see, kes ta on. Maalib ja joonistab nagu muiste ning aasta alguses võttis Jüri uuesti naisegi, nüüd siis Kai Arraku, kellega koos ilma asjade üle mõelda ja eluolu jagada. Hausi näitustki valmistas paar koos ette, mida on galeriis selgelt tunda. Arraku viimase aja maalide ja joonistuste kõrval on väljas portree Kaist ning näitusesaalist leiab Kai kirjutatud raamatuid ja dialoogivormis loo sellest, kuidas nad Jüriga „Arraku 21. sajandi“ näitusepealkirja ja pilte valisid. Eks Jürist ja Kaist ikka sosistatakse uudishimulikult seda ja teist, aga elu on elu ja inimene on inimene, ning selline Jüri 21. sajandil on – õnnelik.“