NÕUKAEKSPERIMENT: film, mis paneb põlved värisema  

„DAU“ projekti on The Guardiani teatel nimetatud stalinistlikuks „Truman Show'ks“ (viide Jim Carrey omaaegsele kassatükile kunstlikus telemaailmas üles kasvanud mehest), tõsiseks antropoloogiliseks eksperimendiks, isegi tõsieluseriaali „Armastuse saar“ Nõukogude versiooniks. Paralleele on tõmmatud koguni kurikuulsa Stanfordi ülikooli teadlaste vanglaeksperimendiga, kus tudengid elasid vangivalvuri rolli nii kirglikult sisse, et katse tuli kuue päeva järel lõpetada.