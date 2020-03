VIDEO | Billie Eilish kiskus mõnitajate trotsimiseks pluusi seljast 

Langetame inimeste kohta eeldusi nende kehakaalu põhjal. Meie otsustame, kes nad on, meie otsustame, mida nad väärt on. Kui ma kannan rohkem riideid, kui ma kannan vähem - kes otsustab, mida see minu kohta näitab? Mida see tähendab? Kas mu väärtus põhineb teie tähelepanekutel? Või ei vastuta ma tegelikult teie arvamuse eest?"