Saund „Eesti laulul“ esikolmikusse jõudnud Anett annab pärast võistlust esimese kontserdi Toimetas Terttu Jazepov , täna, 14:12 Jaga: M

Anett Foto: Erlend Štaub

"Eesti laulul" särava esituse teinud ja žürii südamed võitnud Anett tuleb eeloleval neljapäeval esimest korda pärast konkursimelu lavale täiskoosseisus bändiga. Populaarse telesaate finaalis ühes Frediga loo "Write About Me" esituse eest kolmanda koha pälvinud Anett astub 12. märtsil kultuuriklubis Uus Laine lavale täiskoosseisus bändiga. See on ühtlasi Aneti esimene avalik täiskoosseisus ning täispika kontsertkavaga üleastumine pärast kohalikku Eurovisioni eelvooru. Anett on kaasaegse soul'i laulja-laulukirjutaja, kes tegutseb alates 2016. aastast sooloartistina. Samal aastal pääses ta looga "Strong", mis oli ühtlasi tema esimene soolosingel, "Eesti laulu" poolfinaali. 2018. aastal andis ta koostöös Jonas Kaarnametsa ning NOËPiga välja loo "Don't Pretend". Möödunud aastal ilmus ka Aneti esikalbum "All Over Again", mis on kantud noore naise isiklikest kogemustest nii iseenda kui artistina. Aprillis ilmub lauljannal järgmine singel, mis tuleb esitamisel ka kontserd