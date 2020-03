Coachella muusikafestival lükkub koroonaviiruse tõttu oktoobrisse 

Coachella oru muusika- ja kunstifestival pidi toimuma aprillis ning selle peaesinejate seas olid välja reklaamitud Calvin Harris, Lana Del Rey Rage Against The Machine ja Frank Ocean. Nüüd aga teatas festivali korraldajafirma Goldenvoice, et üritus lükkub kohalike tervishoiuametnike palvel oktoobrisse. Aprillist oktoobrisse lükati ka sama firma korraldatud kantrimuusikafestival Stagecoach.

USAs on diagnoositud koroonaviirus enam kui tuhandel inimesel, koroonasurma on nüüdseks surnud neist 28. Eelmisel nädalal teatati, et koroonaohu tõttu jäävad ära kaks suurt USA muusikafestivali: Miami Ultra ning Austinis (Texase osariik) peetav South by Southwest.