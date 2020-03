Pet Shop Boys leinab esimest mänedžeri 

Watkins sai tuntuks 1984. aastal Pet Shop Boysi mänedžerina, kes tõi publiku ette ansambli kõik neli varajast esikohasinglit "West End Girls", "It's a Sin", "Always on My Mind" ja "Heart". Edasi sai temast ansambli Bros mänedžer ning nende suuremate hittide "When Will I Be Famous?", "Drop the Boy" ja "I Owe You Nothing" kaasautor. Triost sai kiiresti Briti suuremaid popsensatsioone, kuid teisest albumist kaugemale nende edu ei ulatunud.