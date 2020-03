Prints Harry langes vene tüngameeste ohvriks! 

Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov, kes varem on tünga teinud näiteks Elton Johnile, Hispaania kaitseministrile ja USA demokraatide presidendikandidaadile Bernie Sandersile, postitasid YouTube'i animeeritud salvestise telefonikõnedest, milles väidetavalt räägib prints Harry (35). Sussexi hertsog uskus, et telefoni teises otsas on kliimaaktivist Greta Thunberg ja tema isa Svante. Daily Maili andmeil toimusid telefonikõned vana-aastaõhtul ja 22. jaanuaril, mil prints oli perega juba Kanadas Vancouver Islandil.

Harry rääkis telefonikõnedes valulisast Megxitist, öeldes, et tema ja ta abikaasa tunnevad end tavaelus palju paremini kui kuninglikus elus. "Võin teie kinnitada, et printsi või printsessiga abiellumine pole pooltki see, mida arvatakse. Selles on palju kihte, selles pusles on palju tükikesi. Mõnikord pole õige otsus kerge, aga see otsus [kuningakojast lahkumine] oli meie pere jaoks õige. Usun, et maailmas on kuradima palju inimesi, kes mõistavad, et seadsime oma pere esikohale, ja peavad meist lugu."

Harry kinnitas, et otsustas kuningakojast taanduda, kaitsmaks oma poega. Kui jutuks võeti Harry onu prints Andrew ja tema sõprus Jeffrey Epsteiniga ning võimalik teismelise seksiorja teenuste pruukimine, toonitas Harry: "Mul on selle kohta väga vähe öelda. Kuid mida ta ka teinud on või teinud pole, seisab see minust ja mu naisest täiesti eraldi. [...] Me seisame suuremast osast mu perest täiesti eraldi." Harry puudutas ka oma sõjaväeteenistust, öeldes, et kümme aastat armees tegid temast "palju normaalsema, kui mu pere tahaks uskuda".

Kui jutt läks kliimateemadele, ütles Harry: "Paraku juhivad maailma mõned väga haiged inimesed, nii et sellised inimesed nagu sina ja noorem põlvkond peavad siin midagi muutma." Briti peaministrit Boris Johnsonit nimetas Harry siiski väärt meheks. "Sa oled üks väheseid inimesi, kes suudab tema hinge küündida ja teda tundma ja sinusse uskuma panna." Prints avaldas arvamust, et üldsust tuleb raputada šokeerivate muudatustega. "See šokifaktor äratab nad üles."