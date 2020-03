Inimesed Billie Eilish: kaasaegse muusika kuumima nime taga peitub kuulsuse koormaga heitlemine ja sügav depressioon Keit Paju , täna, 16:55 Jaga: M

18aastane Billie Eilish on viimase nelja aasta kuumim nimi muusikas, kuid vaid 14aastaselt staariks saanud neiul on kuulsuse koormaga raske toime tulla. Eilish on intervjuus tunnistanud, et oli 16aastaselt nii depressiivne, et ei arvanud, et ta oma järgmist sünnipäeva näeb. “Ma olin eelmisel aastal nii õnnetu ega tundnud rõõmu. Ma ei taha nii tumedates toonides rääkida, aga ma tõesõna ei uskunud, et ma oma 17. sünnipäeva näen,” tunnistas ta.