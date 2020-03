Inimesed Argo Aadli: ma ei oska praeguses ajas hästi olla, tempo on liiga kiire Gerda Kordemets , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

NUPP, NUPP, KENA NURMENUPP: Nii mõnedki selles lavastuses esitatavad laulud tulevad tuttavad ette endisaegsete pidulaudade tagant. Foto: Siim Vahur

„Mina näiteks tunnen küll, et ma ei oska praeguses ajas väga hästi olla,“ tunnistab Argo Aadli. „Ma nagu ei tiksu samas rütmis selle ajaga, mis meil praegu on. Mul on mingi teine tempo. Aeg käis tollel ajal natuke aeglasemalt. Praegu on nii kiire...“