KOROONAVIIRUSE MÕJU: Tallinn Music Week lükkub augustisse 

Programmipartneritena on ka augustis kaasatud teiste seas nii Tampere Talo ja Tampere 2026 kui ka Sevkabel Port ning Stereoleto Festival Peterburist. Kõik märtsiks kinnitatud esinejad on saanud kutse astuda üles augustis ning esinejatele, kellele uued kuupäevad ei sobi, leitakse võrdväärsed asendused. Augustiks on oma esinemise juba kinnitanud festivali nimekamaist välisesinejaist USA rockbänd A Place To Bury Strangers, Vene grupp Shortparis, Ukraina popstaar Luna, Soome artistid Jesse Markin ja Suistamon Sähkö, Saksa nüüdismuusika pianist Kai Schumacher ja Läti indierocki bänd Carnival Youth. Paarikümne praeguseks kinnitanud Eesti artisti seas on Duo Ruut, I Wear* Experiment, Lexsoul Dancemachine, Manna, Mart Avi, Mick Pedaja, Modulshtein, Puuluup, Rita Ray, Ruum ja YASMYN.



Kuupäevade muutus ei puuduta pühapäeval, 29. märtsil toimuvat Paldiski pühapäeva Pakri poolsaarel Lääne-Harju valla keskuses. Ürituse raames toimuvad sadamalinnas Paldiskis plaanitud kirikukontserdid, pelmeenilõunad Peetri Tolli Tavernis ja vaatamisväärsuste tuurid.



Eelmüügist ostetud TMW 2020 festivalipassid, konverentsi ja festivali ühispassid ning üksikpiletid kehtivad TMW uutel kuupäevadel augustis. Kontsertide üksikpiletid kehtivad samadel nädalapäevadel (N, R, L) samades kontserdikohtades.



TMW 2020 uuendatud muusikaprogramm ja peamised konverentsi kõnelejad kuulutatakse välja 30. märtsil. Passide ja piletite tagastusi või kontserdiõhtute üksikpiletite vahetusi teiste kontserdiõhtute pileti vastu teostatakse perioodil 1.–12. aprillini. Täpsemad tagastamise ja vahetuse juhtnöörid avalikustatakse 30. märtsil.