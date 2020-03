Bondi-täht paljastab ajakirja kaaneloos oma vägeva torso 

Viimatisest Bondi-filmist "Spectre" on möödas viis aastat. 52aastane inglise näitleja paljastas, et uus film lükkus edasi tema füüsilise madalseisu tõttu. "Ma ei pidanud veel üht filmi ju tegemagi," seletas Daniel, kes astub agent 007na üles viiendat ja viimast korda. "See on mu viimane Bondi-film. Varem hoidsin suu kinni ja pärast kahetsesin." Ka uue filmi võtted takerdusid Craigi luumurru pärast.