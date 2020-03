PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 10. märts 

Edasi pürgides arvestad eeskätt oma ringkonda kuuluvate inimeste huvidega ning su enesekindlust võib kõigutada teada saamine sellest, et keegi konkurentidest üsna edukas on.

Üks on see, kuidas sina oma tööd näed ja seda eesmärgistad, su ülemus(t)e nägemus võib aga teistsuguseks osutuda. Võimalik, et su tegevust kritiseeritakse ning kriitika on ebaõiglane.