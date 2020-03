„Kui sa ei ole veel „Sipsikut“ lugenud, tekib ehk näitusel tunne, et peaks ikka raamatut ka lugema.“ 

Esikuseinal ripub aukohal Edgar Valteri joonistatud Sipsik, mis kirjanik Eno Rauale lõpuks passis – see triibulise kostüümiga tegelane, nagu kõik teda teavad. „Valter joonistas ju palju Sipsikuid, enne kui ta õigeni jõudis,“ selgitab Marge. „Ta joonistas suure punase ninaga Sipsiku ja täpilise kostüümiga Sipsiku. Versioone oli päris palju, kuid triibulise kohta ütles Raud, et see on ja see jääb.“ Toona läksid Sipsiku lood lasteajakirjale Täheke ning neid ilmestasid joonistused, mille Sipsik on veidi kopsakam ja pisut hõredama juuksepahmakaga kui vastse animafilmi peategelane.