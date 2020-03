Harryl ja Meghanil ei lubatud koos kuningannaga kirikusse sammuda 

Sussexid ja Cambridge'id mulluse Rahvaste Ühenduse jumalateenistuse eel. Foto: Richard Pohle/The Times/Scanpix

Harry ja Meghan pole kuningliku pere seas üles astunud jaanuarist saadik, mil nad teatasid, et on otsustanud jagada oma elu Ühendkuningriigi ja Põhja-Ameerika vahel. Mullu mais poeg Archie vanemateks saanud hertsogipaar pole varjanud oma meelehärmi Briti kõmuajakirjanduses ilmunud artiklite üle, mis kritiseerivad teravalt Meghanit. Harry ei eitanud sügisel Aafrikas tehtud teleintervjuus ka seda, et tema suhted oma venna Williamiga on jahenenud. Kuigi hertsogipaar lubas jaanuarikuises avalduses hakata kujundama endale progressiivset rolli kuningakoja kui institutsiooni raames, otsustas Elizabeth II, et iseseisvas elus ei esinda Harry ja tema naine enam Tema Majesteeti ega tohi seega kasutada oma tiitlit Tema Kuninglik Kõrgus. Oma hiljutises avalikus kirjas avaldasid Sussexid pahameelt, et nad ei tohi kasutada oma sotsiaalmeediakonto nimes edaspidi sõna "kuninglik". Meelepaha õhkub ka lausest: "Ehkki kuningliku pere teised tiitliga liikmed on varemgi selle institutsiooni väliselt palgatööd teinud, on Sussexi hertsogile ja hertsoginnale kohaldatud 12-kuuline läbivaatamisaeg."