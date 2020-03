VIDEO | Õnnistatud olekus Katy Perry astus publiku ette 

Poptäht ja "American Idoli" kohtunik teatas rasedusest eelmisel nädalal, avaldades uue muusikavideo "Never Worn White", mille lõpus ta oma kõhukumerust paitas. Hiljem kinnitas Katy Twitteris fännidele, et tema ja Orlando saavad tõesti suvel lapsevanemateks, ning väljendas kergendust, et ei pea enam rasedust varjama.

Kuid raadiojaama Sirius XM Hits 1 intervjuus pihtis lauljatar, et maailma eest oli uudist siiski kergem saladuses hoida kui ema eest. Katy seletas, et tahtis rõõmusõnumi teatamist põnevaks teha ning otsustas uudise kirjutada veinipudeli sildile ja veinipudelid siis perele-sõpradele kinkida. Ent Perry ema Mary jõudis tütre baarikappi inspekteerides ise saladuse jälile. "Ema küsis: "Mis see on?!" Ja nii see juhtuski. Ma olin nördinud: "Sa rikkusid üllatuse ära." Emade vaist on ikka üle kõige, kas pole?"