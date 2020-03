KOOLIKIUSU OHVRIST EUROLAULIKUKS: kuula soomlaste Eurovisioni-pala! 

Kankaanranta sai Soomes tuntuks 2017. aastal, mil ta 18aastasena jäi televõistlusel „The Voice of Finland“ teisele kohale. Järgmisel aastal laulis Aksel räppartist Pyhimyse superhitis „Jättiläinen“, millest sai 2018. aastal Soomes enim kuulatud pala. Kuid vastne eurolaul „Looking Back“ on Akseli esimene oma laul. Artist on öelnud, et see räägib maailmavalust. Varem on Kankaanranta rääkinud, kuidas teda kiusati koolis gümnaasiumini välja. „Mu tee on olnud päris konarlik,“ tõdeb ta.