FOTO | Kas Tanel Padar sõudis salaja abieluranda? Padar: kõik on selle pildi peale erutunud 

Pildil, kus Tanel on riietatud ülikonda ning hoiab kätest oma kihlatul Lauren Villmannil, on lihtne pealkiri "Naine" ja punane süda.

Kas kaunis paar on vahepeal salaja abiellunud? Hiljuti rääkis Padar, et tema ja Lauren Villmann plaanisid esialgu abielluda möödunud suvel, kuid augustis sündis paari esimene laps Linda. "Pulmakuupäev läks mööda. Meil oli see eelmiseks suveks pandud, aga siis tulid teised plaanid ja nüüd ootame, et uus maailmakodanik saaks jalad alla ja meil lilleneiuks ka tulla."

"Kõik on selle pildi peale erutunud. Aga tegelikult on see tehtud Eesti vabariigi 100. aastapäeval, enne presidendi vastuvõttu," sõnab Padar Õhtulehele ning lisab, et tegelikult on neil iga päev tunne, nagu oleksid nad abielus.