„Lähme katsume seda, mida nägijad katsuda ei saa!" Aigi Viira , täna, 22:30

ETENDUSEKS VALMIS: See, mida kuuleb nägemispuudega inimene kõrvaklappidest, sarnaneb nägija jaoks klassikalise kuuldemänguga. Tõsi, informatsiooni näitlejate välimuse ja kostüümi kohta jagab kirjeldustõlge oluliselt enam kui raadioteatris kombeks. Foto: Aldo Luud

„Mul on olnud olukordi, kus saatja unustas mu lihtsalt vetsu – tulen sealt välja, seisan ja seisan ning teda ei ole,“ muigab Kai Kuusk, kui jutustab Vanemuise publikuteenindajaile, mil moel kohelda teatrisse tulnud pimedaid ja vaegnägijaid. „Sellisel juhul tasub mitte peljata, vaid minna juurde ja küsida, kas on abi vaja. Siis saab pime kirjeldada, milline on tema kadunud saatja, ja tollele saaks öelda, et pime jäi maha.“ Säherdusi uudisteadmisi jagasid Kai Kuusk ja Piret Aus Vanemuise teatri esimese kirjeldustõlkega etenduse „Kalevipoeg“ eel tohutul hulgal. Ikka selleks, et nii nägijail kui ka mittenägijail oleks õhtut teatrimajas mõnus ja muretu veeta.