Üritused GALERII | Pärnakad imetlesid naistepäeval koerte trikke ja uut moodi Ohtuleht.ee , täna, 18:54 Jaga: M

GALERII

Foto: Reigo Teervalt

Naistepäeva puhul korraldas Pärnu ostukeskus perepäeva, kus lapsed said vaadata, kuidas chihuahuad trikke sooritavad ja vanemad said näha, milline on uus mood.