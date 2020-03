Chris Cornelli lesk süüdistab Soundgardeni liikmeid 

Cornell võttis endalt elu 2017. aastal. New York Posti teatel kaebas tema lesk Vicky Cornell Soundgardeni mullu detsembris kohtusse, väites, et nood on keeldunud talle maksmast autoritasu seitsme laulu eest, mis Cornell enne surma lindistada jõudis. New York Posti käsutuses olevatest kohtupabereist nähtub, et rokkaril lesel on tema bändikaaslaste suhtes teisigi etteheiteid. Vicky väitel ei tundnud Soundgardeni liikmed pärast Chrisi enesetappu ei tema ega ta laste heaolu pärast vähimatki muret. Veel väidab ta, et bänd hoiab kinni Chrisi pärijatele kuuluvat raha ning kasutab seda oma kohtukulude tasumiseks.