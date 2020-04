Jaanus Rahumägi taastub raskest suusaõnnetusest: liikumine ei tee enam valu 

"Kui juhtub õnnetus, käib kõik nii kiiresti, et ei jõua enam millestki mõelda," rääkis mees Kroonikale märtsi alguses. Jaanus meenutas, et pärast kokkupõrke vältimist kukkus ta nõlvalt umbes 50 meetrit. "Õlg sai tugevasti viga, roided on murtud. Aga prognoos on positiivne," räägib Rahumägi ja lisab, et on usaldanud enda tohterdamise Eesti parima eriarsti kätesse: "Usun, et tänu dr Mihkel Margnale taa­s­tun täielikult."