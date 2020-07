Õnnitlused! Helene Vetik ja Madis Nestor said kaksikute vanemateks

„6. juulil kohtusime me Tilda ja Taikaga. Mina ja beebid oleme nüüd kolmandat päeva kodus ja teate, mis? Praegu pole ma üldse väsinud, hirmul, ebakindel, vaid mõtlen: „Teeme selle ära, kallis!“. Aitäh, Madis, et oleme koos õnnelikud, puhastame ja kaisutame, oleme armunud, jagame majapidamistoid ja tunneme end hästi. Samuti suur tänu minu sõbrale Karlile, kes tõi meele hiigelsuure ja maitsva ahjuroa, et me ei peaks toidu pärast muretsema, aitäh minu vanematele, kes aitasid meil koristada. Aitäh sõpradele, kes tulid appi ja parandasid meie dušiukse ajal, kui olin haiglas. Aitäh minu õele, kes käis külas ja oli mulle vaimselt toeks. Aitäh meie ämmaemandale, ta on sõna otseses mõttes ingel. Aitäh klientidele, kes on veninud tööde osas super mõistvad ja toetavad,“ kirjutab Helene Instagramis jagatud piltide juures.