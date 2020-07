Kaksikute emaks saanud Helene Vetik: laste nimed on seotud filmimaailmaga

Helene selgitab Õhtulehele, et nimede taga peitub sügavam tähendus. „Tilda pärineb nimest Matilda ja see tähendab võitlusvaimu. See on meie jaoks oluline nimi, kuna kui Madisega 12 aastat tagasi tutvusime, oli meie suureks ühendavaks lüliks film „Leon“, kus on peategelaseks Matilda. Ja nimi Taika on huvitava päritoluga – nimelt on see tuntud Soome nimi, aga ka Leedu ja Maori. Taika tähendab maagiat, leedu keeles aga rahu. Meie jaoks on see jällegi seotud filmimaailmaga ja sama nime kannab meie lemmikrežissöör Taika Waititi, aga ka näiteks tuntud soome nais-DJ ja -kunstnik Taika Magic Mannila,“ räägib ta.