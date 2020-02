PILDID | See oli raju õhtu, mis jäi paljudele meelde - "The League 2" Tondiraba jäähallis 

Suur galerii võistlusõhtu "The League 2" Tondiraba jäähallis Foto: Karli Saul

"The League 2" on nüüd kirjutatud ajalooraamatutesse: 13 lahingut, ülivõimas avanumber staartšellist Silvia Ilveselt, tantsutüdrukud Backstreet Girls, legendaarsed õhtujuhid Cool D ja Kozy.

Suur galerii võistlusõhtu "The League 2" Tondiraba jäähallis Foto: Karli Saul

Tõelise üllatuspommi lõhkas Dmitri Ivanov, kes kiirelt alistas Inglismaal elava kogenud Andy Manzolo. Andy lubas enne matši, et hävitab Ivanovi. „Me oleme lihtsalt erinevast klassist,” nentis Manzolo.

Ivanov möönis, et Manzolo on tubli: „Ta on jõudnud sinna, kus ta on. Mina nimetan Eestit konnatiigiks. Siit välja murda kuhugi on suur saavutus. Olen ise seda proovinud kunagi.”

Suur galerii võistlusõhtu "The League 2" Tondiraba jäähallis Foto: Karli Saul