KLÕPS | Peagi kolmekesi! Raimond Kaljulaid jagab fotot kaasa paisuvast beebikõhust

Paar kohtus tööpostil, sisuturundusagentuuris ja on tundnud teineteist juba kaheksa aastat. Kaljulaidi sõnul võlus teda naise juures koheselt tema tarkus. "Ja kindlasti köidab mind ka Janes see, et ta on tark naine. Seda mitte ainult oma akadeemilise hariduse poolest, vaid ka lugemuse ja elukogemuse pärast," rääkis mees mullu Kroonikale.

Jane sõnul võlus teda samuti Raimondi juures tema silmaring ja elusäde. "Kui minnakse deitima, on sees väike kramp. Sa lähed kohale, proovid oma paremat jalga ette lükata, üritad enda headest külgedest rääkida. Palju lihtsam on see, kui jood inimesega teed ja saad aru, kas sul on temaga millestki rääkida ja kas sul üldse on võimalik temaga koos olla," nentis naine.