Läheb tuliseks andmiseks - võitlusspordigalat The League juhivad Cool D ja Kozy 

Seekord küll ülekannet ei toimu ja mehed kommentaatoriametit ei pea, kuid Cool D ütleb, et lihtsam on kommenteerida sportlast, kellega on juba ajalugu olemas ja kelle võitlusi oled varem näinud. “Eelnevatele sündmustele toetudes ongi huvitavam näha, kas ja millised on olnud muutused. Tundmatute ja esmakordsete võistlejatega on keerulisem, eriti kui nende kohta ka internetis mingit infot ei leia. Tihti sportlased ei täida ankeete ja siis mõne vähetuntud võitleja kohta polegi palju öelda,” sõnab ta.



Kes pakuvad tänavusel üritusel enim huvi?

Rahvalemmik Markko Moisar astub taaskord ringi kodupubliku ees. Millised on mõtted Markko ja valgevenelasest vastase Aleksander Kozatšenka matši osas?

Kahjuks ma ei tea Markko vastasest eriti midagi, seega on mul raske kommenteerida, kuid loodan, et on talle siiski korralik vastane. Ilmselt on, sest me ju teame Markko energilist ja kirglikku võitlusstiili, seega usun, et korraldajad on talle leidnud just sobiva vastase.

Kui suurt rolli mängib võitlusspordi juures vedamine?

Vedamisel on võitlusspordis arvatavasti väga vähe ruumi. Vedamiseks võib ju parimal juhul pidada seda, kui vastane teeb mingi vea ja sa seda kiirelt ära kasutada suudad.

Kui oluline võib olla ühe võitleja jaoks mõttemaailmaga tegelemine?