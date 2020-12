Laura Kalle: „Ma kirjutan jõuluvanale luuletused alati ise!“ 

Sügava tõenäosusega on Laura ainuke teatriinimene Eestis, kelle ametinimetuseks on näitleja-dramaturg. „Mina astusin lavakunstikooli, et õppida dramaturgiks. Õppisingi, aga kuna lavakunstikoolis on nii, et pead võtma kõrvale ka näitlejate aineid, siis mulle hakkas see näitlejatöö õudselt meeldima,“ meenutab ta. „Kui siis Ott Aardam mind Ugalasse kutsus, tahtiski ta inimest, kes teeks nii dramaturgi- kui ka näitlejatööd. Ta sai aru, et mina teeksin mõlemat hea meelega. Nüüd olen kolm aastat Ugalas olnud, neljas läheb.“

Laura möönab, et eks säherdune kahepoolne amet tundub talle endalegi teinekord kummalisena, sest need on ülimalt erinevad tööd. „Kui mul on näitlejana proovid ja palju etendusi mängida, ega ma siis väga palju dramaturg olla saa. Teisalt vajutavad tekstidesse süvenemine ja tekstide loomine nii teistmoodi nuppe, et see on nagu puhkus.“

Erilisest puhkusest ei saanud aga kuidagi kõnelda, kui Laura ja Liis lavastuse „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“ ette võtsid. Sel puhul kolmestus Laura korraga dramaturgiks, lavastajaks ja näitlejaks. „See oli minule žongleerimine piirimail,“ tõdeb ta. „Mina võtan Liisi ees mütsi maha, sest nõustusin suure hurraaga ja hüppasime ühte paati. Ütlesin, et kirjutame, lavastame ja ma mängin ka seal, aga et kõik näitlejad on korraga laval, siis oli mul lavastajaks kehastuda päris keeruline,“ lausub ta. „Kõrvalpilk, mis lavastajale vajalik, kadus mul üsna kiiresti ära.“