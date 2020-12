Peeter Jürgens: „Olen jõuluvanana kõigile omaks saanud, lastega olen alati klappinud.“ 

Vaevalt oli Ugala teater vastsesse majja kolinud, kui näitleja Jürgensil tuli näärivanapalitu selga tõmmata. Olid 1980. aastad, kui Viljandi teater hakkas korraldama näärietendusi, mille tipphetkena sammus laste ette näärimees. Muutus riigikord, ilmusid lavale jõulutükid. Mõistagi koos jõuluvanaga. Peeter, Eesti teatri vanim meesnäitleja, on kandnud pidulikku punast mantlit nii ühe kui ka teise püha aegu. Ja mitte üksi.

„Kui leiutati, et teatrisse tulevad jõulutoad, oli alati kohal seitse jõulumeest,“ räägib Peeter. „Teatrisaalis oli üle 500 koha ja need lapsed tuli omavahel normaalselt ära jaotada. See oli nagu aamen kirikus – üks oli peajõuluvana ja teised kuus abijõuluvanad. Minule sattus millegipärast alati peajõuluvana tegemine. Olin vist paks, suur ja kobakas, eks sellepärast.“ Töö toimis lihtsalt: peajõuluvana tuli lavale, koos lustlike jõulumemmedega jaotati lapsed rühmadesse ja viidi jõulutubadesse laiali salme üles ütlema.

Foto: Õhtulehe arhiiv

„Mulle jäeti saali ka üks sadakond last,“ ütleb Peeter muretult. Nagu ei olekski selles midagi erilist, kui tuleb ära kuulata saja lapse esitatud luuletused-laulud. „Eelmisel aastal tegin 17 korda jõuluvana, iga kord oli mu ees 100–120 last.“ Kiirarvutus näitab, et nii pidi Peeter kuulama peaaegu 2000 lapse jõuluetteastet. See on mehetöö.

„Algul on kõik tore, kuulad ja vaatad igale lapsele silma,“ jutustab Peeter. „Lõpupoole, kui oled paarsada korda ühtesid ja samu jõulusalme kuulanud, läks asi ikka rutiiniks. Vaatad lapsele silma sisse, aga mõtled omi isiklikke asju. Kuna oleme näitlejad, siis oskame oma nägu valitseda ja keegi ei saa aru, et mõtlesin hoopis muid mõtteid.“ Selge see, et jõuluetteasted kipuvad päevast päeva korduma, aga ega midagi teha ole. Kuidas sa ikka lapsele kostad, et tehku ta lühemalt või kiiremini. Tuleb vapralt ka ülipikk luuletus ära kuulata, mis sest, et kuuled seda viiekümnendat korda.

Peeter naerab, et luuletusi, mida ta aastakümnetega kuulnud, on sedavõrd palju, et esile tõsta ei mõista ta ühtegi. „Kunagi oli üks Mati-luuletus, sellel oli häirivalt palju salme,“ muigab näitleja. „Iga kolmas-neljas laps luges seda luuletust. Mina jõuluvanana püüdsin neid vahel küll katkestada, aga ei saanud. Lapsed ütlesid, et oot-oot – ja lugesid ikka lõpuni.“ Kõige pisemad põnnid, kes alguses jõulumeest pelgavad, on pärast väikest suhtlust nii suured fännid, et kallistavad ja ripuvad jõuluvana habeme küljes nagu takjad: „Olen kõigile ikka omaks saanud, olen lastega klappinud.“