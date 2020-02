1990. aastate poptähe Pandora süda tuksub endisele soome hokimängijale 

Pandorana tuntud rootsi lauljanna Anneli Magnusson (49) elab koos Mikko Peltoneniga (37) Vantaa lennuvälja lähistel, kust Pandoral on mugav kontsertidele sõita, kirjutab Iltalehti. Koos on oldud seitse, kihlatud kuus aastat.

Endine hokimängija Peltonen töötab nüüdsel ajal rõivaäris, ent kui aega saab, tegutseb Pandora esinemistel DJ-na. Poptähte ootab Rootsis 16aastane poeg, nii et palju aega veedab ta ka sünnimaal.

Kartus, et Pandora poeg Leon Mikkot omaks ei võta, osutus täiesti alusetuks. "Juba nende esimesel kohtumisel nägin, kuidas nad elutoas kahekesi hokist rääkisid, ja mõistsin, et mingeid probleeme ei ole ega tule. Olen nii uhke, kui Leon ütleb, et näeb Mikkos sõpra ja täiskasvanut, kellest eeskuju võtta."