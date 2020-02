Soome ralliässa ekspruut pidas uue mehega sõbrapäeval pulmi 

Latvala ja Torppa armuelu tõusis Soomes mullu kõmulehtede esiküljeteemaks, kui väljaanne Seiska süüdistas naist ralliässa petmises Mikko-nimelise IT-ärimehega. 2017. aasta jaanipäeval kihlunud paar, kes pidi 2019. aasta lõpus pulmi pidama, teatas hilissügisel kihluse katkestamisest, kuid Maisa väitis hiljem naisteajakirja intervjuus, et hoopis Jari-Matti oli tema usaldust murdnud. Samas usutluses kinnitas 28aastane seltskonnakaunitar suhet endast kümme aastat vanema Mikkoga, kuid väitis, et seni olid nad olnud vaid sõbrad.

Eelmise aasta lõpus soetasid Maisa ja Mikko ühise kodu, sõbrapäeval aga laulatati nad Helsingi vanas kirikus lähimate sugulaste ja sõprade silme all. Pidu jätkus Iltalehti teatel Kämpi lukshotellis. "Meie päev oli täiuslikkuse tipp. Nii palju õnne ja naeru!" õhkab Torppa sotsiaalmeedias.

Ilta-Sanomatele antud intervjuus seletas Maisa, miks ta uue kallimaga nii kärmelt altari ette tüüris. "Varasemas suhtes olin pikki aastaid elanud teisele inimesele meele järgi olles. Kui lahku läksime, mõtlesin, et nüüd teen täpselt nii, nagu ise tahan. Elu eesmärk on olla viimase peal õnnelik ja teha nii, nagu ise heaks pead. Olen õppinud olema enesekeskne. Ja miks me peaksime Mikkoga venitama, kui meil klapib?"