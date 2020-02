Anna Kurnikova ja Enrique Iglesias said kolmanda lapse! 

38aastasel Kurnikoval õnnestus teist rasedust täpselt samamoodi peaaegu lõpuni saladuses hoida nagu nüüdseks kaheaastaste kaksikute Lucy ja Nicholase ootust. 44aastase Iglesiase vend Julio Iglesias juunior kinnitas Tšiili raadiojaamale ADN, et Anna on kolmanda lapsega nüüdseks maha saanud.

Ent kui intervjueerija päris, kas vastne ilmakodanik on poiss või tüdruk, hoidis Julio venna ja vennanaise eeskujul diskreetset joont: "See on saladus."