ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Maribel: tahan tulevikus õpinguid jätkata meditsiinivaldkonnas

Ma unistan palju ja olen valmis ka oma unistuste elluviimiseks pingutama. Olen end pannud proovile väga erinevates valdkondades ja seetõttu tean, et kui tahad oma ellu põnevust, tuleb olla julge ja pidevalt uusi asju katsetada. Siht, mille olen endale tulevikuks seadnud, on jätkata õpinguid meditsiinivaldkonnas. Ma armastan väga loomi ning kui ma saaksin maailmas midagi muuta, siis oleks see sooja kodu leidmine kõikidele loomadele, kes peavad tänaval elama. Arvan, et naeratus teeb elu helgemaks nii sinul kui ka inimesel, kellele sa oma naeratusega pai teed. Usun, et saame igaüks teha maailma natuke paremaks paigaks. Lihtsalt hea olles.

Muidugi on tore pälvida see tiitel ja innustada ning inspireerida teisigi ennast proovile panema. See kõik on üks suur enese ületamine. Kujunemine ja kasvamine selles protsessis on olnud mulle väljakutsete rohke ja suurim nendest ootab alles ees. Mind eristab teistest ilmselt see, et olen ainsana pärit Kohilast.