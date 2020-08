ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Sandra: katsetasin juba väiksena enda ja teiste peal erinevaid soenguid 

Kuna vastutust ja uusi väljakutseid on viimasel ajal palju, siis valasin pisaraid just hiljuti. Ma ei ütleks, et mind on kerge nutma ajada, kuid vahel teen seda siiski. Pean seda pigem tugevuseks, et ei kogu emotsioone lõputult endasse vaid lasen need aegajalt pisaratena välja. Kui peatäis nutetud, on jälle kergem selg sirgu lüüa ja edasi minna.