ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Geili: väiksena tahtsin saada juuksuriks

Olen 19-aastane Raplast pärit neiu ning õpin Rapla Gümnaasiumi 12. klassis. Armastan olla aktiivne, tervislik ja sportlik. Mulle on väga südamelähedane tantsimine, olen tegelenud rühm- ja tantsulise võimlemisega juba pea 15 aastat ning 2 aastat olen tantsinud Vogue’i tantsustiili. Võimlejate tiimiga oleme saavutanud häid tulemusi nii Eestis kui ka välismaal. Samuti meeldib mulle väga reisida ning oma pere ja sõprade seltsis aega veeta.

Oma tugevuseks pean enda suurt tahtejõudu, mis aitab jõuda soovitud eesmärkideni. Edasised õpingud soovin siduda spordi või lennundusega. Usun, et igalt inimeselt on võimalik midagi uut õppida.

Miks just sina peaksid saama Miss Raplamaa tiitli? Mis eristab sind kõigist teistest tüdrukutest?

Ma arvan, et kõik tüdrukud on juba võitjad, aga Miss Raplamaa kroon lõpetab ikkagi õige tüdruku peas, kes on seda võitu kõige rohkem väärt. Mind eristab kõigist teistest tüdrukutest minu eriline naturaalne juuksevärv.