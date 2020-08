ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Diana: missitiitli peaks välja teenima 

Kuna muusika on minu elus väga olulisel kohal, siis sidusin selle ka gümnaasiumis tehtud praktilise tööga, milleks olid heategevuslikud jõulukontserdid Raplamaa hooldekodudes ja haiglas. See oli minu jaoks südantsoojendav ettevõtmine, seega kindlasti soovin oma tulevikuplaanid sarnaste kontsertide korraldamisega siduda.

Pean väga lugu tervislikust eluviisist ning minu igapäevane eesmärk on võimalikult palju liikuda ning jälgida teadlikult oma toitumist. Viimastel aastatel on kasvanud minu huvi talispordi vastu, nii et kui vähegi lund on, siis meeldib mulle käia suusatamas.