ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Liis: minu missioon on saada matemaatikaõpetajaks

Aktiivse lapsena olen juba väiksest peale laulnud, tantsinud ja näidelnud ning tegelen kooli kõrvalt nendega ka siiani. Vabal ajal loen ulme- ja fantaasiakirjandust ning teen käsitööd. Alati leian ka aja pere ja sõprade jaoks. Nagu öeldakse, et kes teeb, see jõuab.

Matemaatika on minu kirg, õpin seda ka kooli kõrvalt juurde. Sellest tulenevalt on minu väike maailmaparanduse missioon saada matemaatikaõpetajaks.

Leian, et kõik kümme kandidaati on väärt seda tiitlit. Me oleme kõik oleme juba võitnud sõpruse, teadmisi, kogemusi. Olen ülimalt õnnelik igal juhul, vahet pole, kes lõpuks tiitli saab. Mind eristab teistest vist see, et ma armastan matemaatikat ja mul on kõige rohkem erinevaid soenguid olnud.