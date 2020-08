ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Johanna: missitiitel on rohkem kui kroon peas ja lillekimp käes 

Ilmselgelt oleme me kõik seda tiitlit väärt. Aga kui mina, siis sellepärast, et pean end väga kohusetundlikuks inimeseks ja püüan panustada kõikidesse oma tegemistesse - nii koolis kui ka väljaspool maksimaalselt - sest milleks üldse midagi ette võtta, kui seda teha poole pühendumusega? Hetkel on minu elus prioriteetsed tegevused keskhariduse omandamine ja missikarusellil osalemine. Teistest missidest erinen vast sellepärast, et olen üks noorimaid, aga usun, et see on pigem positiivne erinevus.