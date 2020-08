ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Angela: mulle meeldib inimesi aidata – olen ka vähihaigetele juukseid annetanud

Lapsest saati on mulle meeldinud laulda ja tegelen sellega ka praegu aktiivselt. Juba kümnendat aastat laulan Thea Paluoja juhendamisel Rapla Laulustuudios. Gümnaasiumis hakkasin tegelema ka rahvatantsuga, mis on mulle saanud väga südamelähedaseks. Olen enda jaoks leidnud uue kire ka jõusaali näol.

Samuti meeldib mulle väga inimesi aidata, olen olnud doonoriks ning annetanud oma pikad juuksed vähihaigetele. Emotsioon aitamisest on hindamatu. Minu headeks omadusteks on abivalmidus, rõõmsameelsus ja tahtejõulisus.

Mind inspireerib lause: "Elu on nagu peegel, kui sa sellesse naeratad, siis naeratab see sulle ka vastu."

Miks just sina peaksid saama Miss Raplamaa tiitli? Mis eristab sind kõigist teistest tüdrukutest?

Mulle pole niivõrd oluline tiitli võitmine, kui uue kogemuse saamine ja enda proovilepanek. Mind eristab teistest tüdrukutest see, et olen väga selgesti loetav. Paljud inimesed saavad kohe olekust aru, kui mul midagi valesti on, isegi võõrad.