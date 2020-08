ANKEET | Miss Raplamaa kandidaat Klarita-Carmen: soovin olla eeskujuks kõigile, kes tahavad midagi uut proovida 

Olen Raplast pärit 17-aastane neiu ning õpin Rapla Gümnaasiumi 11. klassis. Olen 10 aastat tegelenud oma suurima kire, tantsimisega, mis on mulle andnud juurde palju julgust ja lavakogemust. Ka näitlemine on mulle väga südamelähedane. Olen näidelnud mitmes lavastuses ja filmis. Eelmisel aastal leidsin oma tee tagasi laulmise juurde ja olen nüüd ka Rapla Riinimanda noortekoori liige. Olen väga avatud ja mitmekülgne ning mulle meeldib väga ka erinevate inimestega suhelda. See iseloomujoon andis mulle võimaluse olla üks Tre Noorteraadio saatejuhtidest.

Mina peaksin saama Miss Raplamaa tiitli, sest soovin olla eeskujuks kõigile, kes tahaksid midagi uut ja erilist proovida aga pole julgenud. Samuti tahan näidata oma noorematele õdedele, et kõik on võimalik, kui vaid ise sellesse uskuda. Kõik missikandidaadid on unikaalsed ja erilised. Mis mind teistest eristab on ehk minu kaasasündinud võime erinevate inimestega kiirelt side luua.