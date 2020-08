GALERII | Need kümme neidu võistlevad sel aastal Miss Raplamaa tiitli nimel

Miss Raplamaa korraldaja Dane Tall lisab: „Eks ikka käib sellelaadsete võistlustega kaasas ka mitte nii positiivne üldsuse arvamus, et tüdrukud on igal pildil, moesõul ja laval täiuslikkuseni viimistletud ning tekib küsimus, millist eeskuju see noorematele annab. Sama on tänapäeval ka sotsiaalmeedias – aina suureneb surve olla täiuslik. Otsustasime julgustada kõiki, ja eriti just noori tüdrukuid, et on okei olla isikupärane, olla sina ise ja mitte sattuda alati pildile parima nurga alt. Tüdrukud tulid kohe selle ideega kaasa ja pärast kramplikku poseerimist ametliku portreefoto saamiseks oli lahe vaadata, kuidas nad siis pingest vabanesid ning kaamera ees lihtsalt lollitasid.“