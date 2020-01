Kobe Bryantit vägistajaks nimetanud näitlejannat tabas tagasilöök 

"Juhtunu on traagiline. Mu süda tilgub Kobe pere pärast verd. Ta oli spordikangelane. Ta oli ühtlasi vägistaja. Ja kõik need tõed võivad korraga eksisteerida," kirjutas näitlejanna.

Woodi sõnad viitavad 2016. aastal väljaandes The Daily Beast ilmunud artiklile, kus kirjutati, et aastaid varem oli 19aastane naine süüdistanud Bryantit kägistamises ja seksuaalründes. See juhtus ohvri sõnul 2003. aastal Colorado hotellis, kus ta administraatorina tegutses. Bryant vahistati ning sai ametliku süüdistuse, kuid väidetav ohver keeldus kohtus tunnistusi andmast ning nõustus vastu võtma korvpalluri ametliku andekspalumise. Selle luges kohtus ette Bryanti advokaat.

Fox Newsi teatel tabas Woodi pärast tema postitust äge tagasilöök: mitmed Bryanti fännid pidasid näitlejanna säutsu leinaaja tõttu täiesti kohatuks, mõni süüdistas teda enesetähtsustamises. Wood avaldas esmaspäeval uue kirjutise: "Mu armsad, see polnud ei hukkamõist ega ülistus. See oli meeldetuletus, et kõigil on erinevad tunded ning me kõik võime koos leinata, selle asemel et tülitseda."