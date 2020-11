Üritused Eesti esindaja võistleb 2021. aasta Eurovisionil teises poolfinaalis Ohtuleht.ee , täna, 17:53 Jaga: M

Foto: Eurovision.tv/ kuvatõmmis

Artistide ja fännide kurvastuseks jäi sel aastal Eurovisioni lauluvõistlus koroonapandeemia tõttu pidamata, kuid kindel on, et tuleval aastal see toimub ning nüüd on selge ka, millises poolfinaalis riigid üles astuvad.