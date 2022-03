ÕL ARHIIV | ULFSAKI SÕBER LEONHARD LAPIN: minu alateadvus justkui teadis, mis Lembituga juhtus, see maal sündis samal päeval, kui ta suri 

„Maalisin ühel päeval küllalti sünge pildi, kuigi samas oli selles ka talve murdumise moment ja näha kevade esimesi värve. See oli väga väike maal, tegin ta valmis ja järgmisel päeval sain teada, et just selle maalimise päeval Lembit suri,“ meenutas Lapin (72) Õhtulehele. „Sellepärast tegin ma sellest maalist otsekohe suurema variandi, kuna tundsin et selle esimene, väiksem variant, ei olnud pelgalt formaalne kunstiteos, vaid oli otseselt seotud Lembitu lahkumisega. See seisis mul ateljees kui kunstiteos, kuni mul turgatas pähe, et ma kingiks selle hoopis Eesti muusika- ja teatriakadeemiale kontserdi ja teatrimaja valmimise puhul, sest Lembit oli ju teatrikooli kasvandik ja sajandi näitleja. Ütleme nii, et see teos ei ole üldse formaalne, vaid on sündinud ikkagi südamest,“ ütles Lapin.