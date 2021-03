„PUUDUTA MIND“ 114. SAADE | Meisterõpetaja Kristiina Raie räägib teekonnast peale keha surma ja eludevahelisest elust

Olles teadlikus ja selges kontaktis oma üliteadvusega - oma Vaimenergiaga ei suuda inimene enam endale vastu töötada ja on selle võrra õnnelikum ja teadlikum inimene oma kehas. Inimese teadlikkus kasvab üliteadvuses nii fenomenaalselt, et kogu tema arusaam endast ja maailmast muutub täiesti ja lõplikult. Aga esimesena mõistab inimene oma tõelist olemust ehk - ta on Vaim oma kehas, mitte keha - millel on Vaim sees. Ja see on elumuutev kogemus.

Selleks, et inimene suudaks kontakti luua oma üliteadvusega - oma Vaimeneriaga - on vaja elementaarselt osata kehaliselt lõdvestuda ja vaigistada oma tavateadvus. Üliteadvuse praktikates me arendame oskust lõdvestuda, vaigistame oma tavateadvuse ja loome kontakti oma Vaimenergia teadvusega.

Tavaliselt on üliteadvuse praktikad huvitavad nii algajatele kui ka edasijõudnutele, sest praktikad on loodud sihiga arendada oma võimeid ja igas praktikas on kasulikud arendavad teemad, millega saavad hakkama edasijõudnud praktikud, samal ajal kui algajad õpivad enda keha vaigistama ja loovad oma Vaimuga kontakti.

Tegeledes kõrgemas sageduses - üliteadvuses oma keha puhastamise ja tervendamisega, võib inimene abi saada oma paljudele probleemidele. Siiani on reaalselt paljud abi saanud unetuse, stressi ja depressiooni puhul. Päris mitmetel on kadunud (lahustunud) erinevad diagnoositud haigused. Inimese energia muutub tugevamaks - on tasakaalukam ja immuunsem erinevate mõjutajate suhtes.



Miks on inimesed täna iseendast võõrandunud?

Aga sellepärast, et inimesed ei ela loomulikus keskkonnasas iseendale. Inimesi õpetatakse sünnist saadik kõiki kuulama peale iseenda. Lapsele ei anta isegi võimalust oma väge ja arukust ja loovust kasutada - lapse eest on enamus asjad ära otsustatud. Kõik suured teavad, kuidas on õige elada ja toimetada - ainult mitte laps. Ja siis kasvab see laps üles ja avastab suurena, et kõik polegi õige, mida vanemad on loonud, aga oskust, tahet ja jõudu elada väljaspool piire - enam pole.

Ometi on ka täiskasvanuna võimalik taastada oma jõud, teadlikkus ja side oma Vaimenergiaga - oma Kõrgema Minaga. On võimalik leida üles see Oma Tee ja liikuda sellel piire eirates ja kasutades kogu oma potentsiaali. Inimene on imeline loov vaba Vaimolend oma kehas.