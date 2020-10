Ivo Uukkivi: „Mulle meeldib naiste seltskonnas palju rohkem olla kui meestega garaažis.“ 

Ivo Uukkivi astus novembris Kinoteatri egiidi all lavale vihase mehena. Paavo Piigi tõlgitud ja lavastatud „Vihanemees.com“ on seni viimane ja kindlasti teravaim ning täpseim läänemaailma meeste identiteeti lahkav lugu viimastel aastatel sama teemat käsitlenud lavastuste reas. Kas kunagine nali, et maailma kõige ahistatum liik on keskealine valge heteroseksuaalne mees, on nüüd tõeks saanud?

Viimastel aastatel on teatrilavale tulnud palju näidendeid, mis tegelevad meeste identideediga. Kas see tähendab, et mehed on omadega mudas? Või vastupidi - tõstavad pead?

Aeg on vist selline, et pead ei tõsta mitte ainult mehed, vaid pead tõusevad tänu meeletule infohulgale ja selle kättesaadavusele igal pool ja igas vallas.