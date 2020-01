Ruslan Trochynskyi ütles naabrile tüli vältimiseks: „Ma armastan sind ka.“ 

„Mulle tundus alguses, et kõik inimesed on minu suhtes positiivsed,“ kirjutab muusik. Alles Eestisse armastuse pärast kolinud Trochynskyi sai alati oma naabritega hästi läbi. Kord oli ta pidanud raskeid asju kuuri tassima, ent otsustas autoga üle hoovimuru kuurile lähemale sõita. Naabrimees nägi seda, tuli õue ning hakkas kõva häälega käsi vehkides midagi seletama. „Kuulasin ja kuulasin, aga sain aru, et temast ma aru ei saa.“ Ruslanil ei jäänud muud üle, kui vastata nii nagu oskas – „Ma armastan sind ka!“

„Kord ütlesin ühe naismuusiku isale tunnustuseks, et ta tütar on väga hea muusik. Isa vastas – võta heaks!“ millest Trochynskyi järeldas, et isa pakkus oma tütart talle. „Aga mul juba on ju naine! Kõik teavad, et me armastame teineteist. Äkki ongi siin nii kombeks?“ oli Ruslan hämmingus ja punastas veidi. Hiljem selgitati talle, et see on vaid viisakusväljend. „Terviseks – see ei ole seksiga seotud ja seda ei saa otse tõlkida,“ tõi muusik näiteks.