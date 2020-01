Maailmakuulsa bestselleri autor suri 52aastaselt rinnavähki 

Pihtimusteoste buumi vallandanud "Prozac Nation" ajas kriitikud kahte leeri: osa kiitis oma depressioonist, uimastisõltuvusest, enesevigastamisest ja intiimelust rääkinud noort naist avameelsuse eest, kuid paljud pidasid Wurtzelit liiga enesekeskseks. Tema teiste raamatute seas on "Bitch: In Praise of Difficult Women" ning "More, Now, Again: A Memoir of Addiction".