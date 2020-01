GALERII | Esitleti Soome-Eesti ühisfilmi „Maria paradiis“ 

Thrillerlik „Maria paradiis“ on inspireeritud karismaatilisest, kuid vastuolulisest ja despootlikust Maria Åkerblomist ning tema rajatud kristlikust ususektist, mis tegutses 1920ndatel Helsingi lähedal. „Maria mõistis inimeste hirme ja unistusi ning teadis, kuidas neid enda huvides ära kasutada. Tema hirmutav mõju oma järgijate üle paelus mind väga,“ on režissöör öelnud.

Põnevate sündmuste keskmes oleva Toivola häärberina kasutati filmis Olustvere mõisa, Eesti näitlejatest on kaastegevad Rein Oja, Katariina Tamm ja Ott Aardam. Filmi kunstnik on Jaagup Roomet ja kostüümikunstnik Eugen Tamberg. Filmi kaastootja Eestis on Stellar Film OÜ („Karv“, „Jõulud džunglis“), tootmist Eestis rahastasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ning Film Estonia cash rebate meede.