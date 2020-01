TV3 VIDEO | Kristina Pärtelpoeg viis beebi ujumistrenni: proovime, uputame! 

Lisaks ujumismähkmetele ja rätikule võttis Kristina kaasa lisatoitu. Pärast ujumist on võsukesel kõht tühi. "Okei ma olen mingi rongaema, aga ma ei viitsi jääda siia rinda andma!" selgitas noor ema ausalt, et lihtsam on tütrele kiiresti lisatoitu anda.

Beebi ujutamist alustati püstisemast asendist, et veega harjuda. Treener sõnas, et ujutamine treenib beebit, lõõgastab teda ning aitab ka arengule kaasa.

Armas Khelani ujumist nautimas Foto: Kuvatõmmis/Kristina beebiblogi

Pärtelpoeg on ka kuulnud, et lastel pannakse ujumistrennis pea vee alla. Treener kinnitas, et tegelikult võib seda kohe teha, sest pisipõnnid on sellega juba harjunud. "Proovime, uputame!" naljatas Kristina.